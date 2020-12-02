В Петербурге пройдет проверка системы оповещения населения

На улицах зазвучат громкоговорители и сирены.

В Петербурге в среду, 6 октября, пройдет комплексная техническая проверка системы оповещения населения. Она продлится 9 минут.

В 10:35 горожане услышат сообщение о начале комплексной проверки. Затем, с 10:40 до 10:43 будет запущена электромеханическая сирена после слов "Внимание всем!". Проверка также проводится на телеканалах из 1-го мультиплекса и радио.

В 10:43 будет объявлено о завершении проверки.

Проверка проводится ежегодно. Это необходимо для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб. Также важно сообщить гражданам о том, как им действовать в случае ЧС.

Видео: Piter.TV