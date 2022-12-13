В Петербурге завод "Красный треугольник" признали региональным памятником

При этом статус памятника присвоили не всем строениям на территории комплекса.

В Петербурге комплекс промышленных зданий "Красный треугольник" на Обводном канале признали объектом культурного наследия регионального значения. Это следует из распоряжения комитета по использованию и охране памятников (КГИОП), документ опубликовали на сайте Смольного.

При этом статус памятника присвоили не всем строениям на территории комплекса. Без охраны останутся 19 корпусов бывшего завода. Ранее "Красный треугольник" пребывал в статусе временно выявленного памятника архитектуры.

Ранее в реестр памятников включат "Красный треугольник". Рабочая группа 28 декабря рассмотрела историко-культурную экспертизу, подготовленную специалистом по промышленной архитектуре Маргаритой Штиглиц, и согласилась с необходимостью включения комплекса в реестр объектов культурного наследия с предложенным экспертом планом границ и предметом охраны.

Фото: piter.tv

