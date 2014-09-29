В Петербурге завод Hyundai начал производить кузова для экспорта в Казахстан

Завод начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris.

В Петербурге завод Hyundai Motor возобновил работу и начал производить кузова для автомобилей Hyundai Solaris. Их направят на сборочную площадку компании в Казахстане. Об этом 29 декабря пишут "Ведомости".

Завод начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Корейский концерн направляет их на свой завод в Алма-Ате. Кроме этого, планируется запустить выпуск кузовов для Hyundai Creta. Представитель завода от комментариев отказался.

Ранее на заводе "ФГУП СКТБ Технолог" произошла разгерметизация двух газовых баллонов. Пострадали два человека.

Фото: Piter.tv

