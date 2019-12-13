В Петербурге завершился ремонт Днепропетровской улицы

Адрес был включен в адресную программу по ремонту дорог в 2020-м году.

В воскресенье, 26 апреля, в Петербурге на Днепропетровской улице завершили ремонт протяженностью почти километр. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Участок ремонтировался от набережной Обводного канала до Растанной улицы. Подрядчиком выступило ООО "СевЗапДор".

Работы выполнялись в рамках адресной программы текущего ремонта дорог в 2020 году. Всего было отремонтировано 26 тыс. кв.метров как проезжей части, так и тротуаров. Кроме того, были выполнены работы по занижению бордюрного камня.

Сейчас ведется ремонт на 19 адресах, например, на улице Оптиков от Планерной до Шуваловского проспекта, Волхонском шоссе, Петергофском шоссе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские дорожные подрядчики попросили поддержки у КРТИ.

Фото: gov.spb.ru