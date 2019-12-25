Петербургские дорожные подрядчики попросили поддержки у КРТИ

Пакет антикризисных мер пообещали оперативно проработать в комитете.

Петербургские дорожные предприятия попросили поддержки у комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Подрядчики предложили пакет антикризисных мер, которые пообещали оперативно проработать в комитете, сообщили в пресс-службе КРТИ 27 апреля.

Отмечается, что для разработки конкретных предложений поддержки пострадавших от пандемии предприятий создадут рабочую группу, куда войдут представители ведущих дорожных организаций Петербурга. Подрядчики уже предложили увеличить авансирование по контрактам с КРТИ, разработать меру по субсидированию процентных ставок по кредитам и учесть индекс-дефляторы при оплате в 2021 году выполненных в текущем году работ. Кроме того, организации размышляют над внедрением практики применения контрактов на три года в рамках программы ремонта дорог.

Ранее мы рассказывали, что строительство подъездной дороги к "Лахта-центру" начнется в мае.

Фото: Piter.TV