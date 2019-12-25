Строительство подъездной дороги к "Лахта-центру" начнется в мае

На данный момент работа кипит на Воздушной и Высотной улицах.

На подходе к будущему мосту к "Лахта-центру", который свяжет комплекс с улице Савушкина и Приморским шоссе, завершили работы по возведению насыпи земляного полотна площадью 12 тысяч "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, вовсю кипит работа по строительству Воздушной улицы, где уже устроили песчаное и щебеночное основание, смонтировали фундамент под светофоры и рамные опоры, а также проложили кабели электроснабжения и трубные канализации. Вскоре на участке начнут укладку асфальта. На Высотной улице в то же время прокладывают ливневую канализацию, а к дорожным работам здесь приступят в мае. В это же время начнется переустройство инженерных сетей на Приморском шоссе.

Ранее мы писали, что до конца июня отремонтируют участок Московского проспекта.

Фото: пресс-служба КРТИ