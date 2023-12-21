Рабочие отремонтировали опоры и пролёт, отреставрировали плиту и покрытие проезжей части, тротуары.

В Петербурге завершился ремонт 2-го Лаврского моста. Специалисты занимались переправой через реку Монастырку к Александро-Невской Лавре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Рабочие отремонтировали опоры и пролёт, отреставрировали плиту и покрытие проезжей части, тротуары. Специалисты ориентировались на архивные фото. Они восстановили арочные карнизы, отреставрировали кирпичную кладку, перила и фонари.

Арочный деревянный мост – уникальный для Петербурга, единственный построенный по такой конструкции и технологии. Специалистам удалось сохранить облик сооружения 1830-х годов.

Этими работами мы сохраняем тот Петербург, который знаем мы и знали наши предки, для будущих поколений. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что парк имени Бабушкина приведут в порядок.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга