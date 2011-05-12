Работы начались в 2015 году.

В Петербурге завершился первый этап строительства Охтинского очистного сооружения, ввод на эксплуатацию объект получил 23 марта. Как сообщили в пресс-службе Минприроды, теперь очистку будут проходить 99,5% сточных вод в городе, это улучшит состояние Невы и Финского залива.

Строительство Охтинского канализационного коллектора началось в 2015 году, работы ведутся в три этапа. В ходе первого этапа рабочие проложили 7,7 км тоннельных коллекторов диаметром глубиной заложения от 6 до 28 м. После первого этапа специалисты смогут переключить 19 прямых выпусков и прекратить сброс 4,3 млн кубометров неочищенных сточных вод в реку Охта в год. Стоки перенаправят на Северную станцию аэрации для дальнейшей очистки. Коллектор будет обслуживать 500 тысяч жителей города.

Финансирование по объекту составило свыше 8,1 млрд рублей, 7,7 млрд рублей из которых составили средства городского бюджета, а 407 млн рублей – петербургского "Водоканала".

Эксперты предположили, когда в Охту и Оккервиль перестанут попадать загрязненные сточные воды.

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