Эксперты предположили, когда в Охту и Оккервиль перестанут попадать загрязненные сточные воды

Охта, Оккервиль и Лубья попадают под процент стоков, которые нуждаются в дополнительной проработке и очистке.

В четверг, 15 октября, исполняющий обязанности первого заместителя комитета оп природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Михаил Страхов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что скоро "Водоканал" достроит Орловский коллектор, который начнет прием стоков.

Переключение стоков будет поэтапным.

В первую очередь будут переключены коммунальные стоки в Охту, во вторую очередь — стоки реки Оккервиль и Лубьи отметил чиновник.

Работы будут проводить до 2025 года. Отмечается, что в Петербурге очистку проходят уже 99% стоков общесплавной канализации, 1% сточных вод нуждается в дополнительной проработке и очистке. Как раз под этот процент и попадают Охта, Оккервиль и Лубья.

Ранее мы писали, что Смольный получит дополнительные полномочия по охране водных объектов.

Фото: Википедия