Дополнительные полномочия появятся с 1 января 2021 года.

В четверг, 15 октября, губернатор обсудил в министерстве природных ресурсов и экологии России охрану водных объектов Петербурга. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Так, с 1 января следующего года Смольный получит дополнительные полномочия по охране водных объектов, которых насчитывают более тысячи. Отмечается, что объекты находятся в федеральной собственности. Градоначальник уточнил, что разграничения федеральных и городских полномочий в данной сфере нужно совершенствовать. В том числе, стоит пересмотреть порядок расчета средств, выделяемых регионам на охрану водных объектов.

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