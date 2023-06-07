Абрамченко: на охрану природы в новых регионах выделят более 12 млрд рублей

Из этой суммы 3,8 млрд рублей выделят в 2023 году.

На охрану природы в новых регионах выделят 12,4 млрд рублей. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на выступлении в Совете Федерации.

Из этой суммы 3,8 млрд рублей выделят в 2023 году. Согласно трехлетней программе социально-экономического развития в четырех новых регионах предлагают реализовать 41 природоохранное мероприятие. Кроме того, по словам Абрамченко, правительство утвердило и обеспечило финансированием план мероприятий в сфере экологического просвещения и эковолонтерства. На них в текущем году выделят более 42 млн рублей.

Ранее Абрамченко сообщила, что потери воды в России достигают 12% из-за износа водохозяйственных систем.

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