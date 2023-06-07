Абрамченко: потери воды в России достигают 12% из-за износа водохозяйственных систем

Общий объем использования воды составляет до 55 куб. км в год.

Потери воды в России достигают 12% из-за износа водохозяйственных систем. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на выступлении в Совете Федерации.

По ее словам, общий объем использования воды составляет до 55 куб. км в год. Из них 7% теряется на орошаемом земледелии из-за значительного износа мелиоративных систем. Еще 3% по той же причине расходуются в системах централизованного водоснабжения.

Таким образом, параллельно необходимо решать задачи сокращения потерь воды в мелиоративных сетях и системах водоснабжения. Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ

Ранее Абрамченко заявила, что на строительство Багаевского гидроузла на Дону направят почти 36 млрд рублей.

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