Абрамченко: потери воды в России достигают 12% из-за износа водохозяйственных систем

Потери воды в России достигают 12% из-за износа водохозяйственных систем. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на выступлении в Совете Федерации.
По ее словам, общий объем использования воды составляет до 55 куб. км в год. Из них 7% теряется на орошаемом земледелии из-за значительного износа мелиоративных систем. Еще 3% по той же причине расходуются в системах централизованного водоснабжения.
Таким образом, параллельно необходимо решать задачи сокращения потерь воды в мелиоративных сетях и системах водоснабжения.
Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ
Ранее Абрамченко заявила, что на строительство Багаевского гидроузла на Дону направят почти 36 млрд рублей.
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