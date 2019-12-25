В Кунсткамере открылась выставка таймырской народности

9 октября состоялось открытие выставки “Таймырское кочевье. Культура. Искусство. Мастерство.” в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого.

На временной выставке представлены различные предметы искусства, отражающие самобытность народа Таймырского полуострова: костяные фигурки животных и представителей этноса, картины и гравюры, демонстрирующие жизненный уклад таймырцев.

На открытии выступили участники нганасанского семейного этно-фольклорного клуба "Хендир" и долганской этно-фольклорной группы "Юргель" с народными песнями и шаманскими обрядами.

Посетителям было предложено выбрать себе имя на нганасанском языке путем жеребьевки. Как объяснила коренная жительница Таймыра и артистка фольклорного клуба Светлана, это нужно для того, чтобы уберечь себя от злых духов.

Если на тебя разозлятся духи, то они придут за Машей. А ведь ты не Маша, ты - Мерегэ!, – пояснила Светлана.

Численность населения Таймырского автономного округа невелика – чуть более 31 тысяч человек. Среди посетителей можно встретить немало коренных таймырцев, положительно отзывающихся об экспозиции.

Таймыр - это не просто закаленная природа, это прежде всего люди, выросшие в этих условиях. Пока живы наши народы, будет жива тундра. Я работаю для того, чтобы сохранить эту уникальную культуру рассказала директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова.

Выставка продлится до декабря 2020 года.

Текст, фото: Сангул Ходжаева