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В Забайкалье браконьеры напали на инспектора природного заказника
Сегодня, 16:09
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MShaffter

В Забайкалье браконьеры напали на инспектора природного заказника

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В настоящий момент двое преступников задержаны.

В конце июля инспектор заказника вышел на след браконьеров, которые оказали сопротивление.

Издание "Байкалdaily" сообщает, что в конце июля во время обхода вверенной территории в заказнике "Борзинский" инспектор обнаружил 4 браконьеров, которые разделывали туши лося и косули. Инспектор хотел задержать преступников, но те, воспользовавшись численным преимуществом, оказали сопротивление и скрылись.

В результате слаженной и оперативной работы правоохранителей 1 августа были задержаны двое из четырех браконьеров с тушами лося и косули. Еще двое браконьеров находятся в розыске.

На мужчин возбуждены уголовные дела за убийство животных и нападение на инспектора.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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