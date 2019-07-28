Военная авиация раскрасилась небо над Невой в цвета российского флага

В Петербурге отмечают День военно-морского флота.

Сегодня в Северной столице прошел главный Военно-морской парад. Кроме кораблей в нем традиционно участвовала военная авиация. Сначала по небу пролетели вертолеты, а затем тактическая группа штурмовиков Су-25 выпустила дым цветов государственного флага России.

Парад принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин, а доложил о готовности к торжеству главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В этом году в параде участвовало более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки и 41 летательный аппарат. В честь празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге зажглись Ростральные колонны. Они будут гореть до 14:00 и с 22:00 до 23:30.

После завершения парада на Дворцовой площади начинается концерт военных оркестров.

Ранее Piter.TV сообщил, что в связи с празднованием Дня ВМФ автомобилистов ждут ограничения движения.

Видео: Piter.TV