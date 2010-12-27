В Петербурге завершился футбольный турнир памяти Юрия Морозова

В воскресенье, 25 августа, в Петербурге завершился четырнадцатый турнир памяти Юрия Морозова, сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Зенит".
В решающей игре турнира команда из Бильбао с минимальным счетом обыграла "Бенфику". Испанский клуб "Атлетик" стал победителем.
Третье место заняли футболисты из немецкой команды "Ред Булл Лейпциг". Они обыграли туринский "Ювентус" со счетом 4:3.
Команда Академии "Зенита", представляющая Петербург, финишировала на пятом месте.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский "Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате.
Фото: fc-zenit.ru
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