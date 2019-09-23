В Петербурге завершился Baltic Weekend 2020

Специалисты разобрали важные тренды в области PR и влияние пандемии коронавируса на сферу коммуникаций.

В Петербурге завершился юбилейный коммуникационный 20-й форум Baltic Weekend. В ходе встреч спикеры обсуждали тренды в области PR и влияние пандемии коронавируса на сферу коммуникаций.

Так, делегаты форума признали, что пандемия коронавируса стимулировала перевести все в онлайн-формат. Отмечается, что будущее за комбинированными режимами работы, беспилотными процессами и искусственным интеллектом. Это видно уже сейчас. За несколько месяцев интернет занял первое место в обсуждении информационной повестки. Также эксперты обсудили перспективы на рынке сферы образования. Эксперт отметил его лидеров и обозначил место EDtech в GR-сфере. На сегодняшний день эту тему многие считают самой актуальной в сферах дошкольного и школьного образования, отмечая перспективные направления в новых форматах.

Гендиректор SPN Communications отметил, что в общем встреча получилась теплой, доброй и продуктивной.

Ранее мы писали, что форум "Выше крыши" стартовал в Петербурге.

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