В Петербурге завершилось благоустройство сквера Гранина

Он располагается около библиотеки им. Гранина.

В Невском районе завершились работы по обустройству сквера Гранина на Дальневосточном проспекте. Площадь благоустроенной территории составляет один гектар, сообщила пресс-служба администрации района.

Контракт на производство работ был заключен в августе 2020-го года ― позже, чем планировалось. В итоге специалисты провели озеленение, вымостили дорожки, установили скамейки и урны, а также скульптурные композиции Евгения Буркова. Именно он является автором памятника Даниилу Гранину.

В связи с пандемией коронавируса торжественное массовое мероприятие в новом сквере проведут ранней весной в 2021-м году. Им станет Первая общегородская книжная ярмарка им. Даниила Гранина. Инициатором события выступила дочь писателя ― Марина Чернышева-Гранина.

Фото: пресс-служба Невского района