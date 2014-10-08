В Петербурге завершили реставрацию бывших касс РЖД

В Петербурге завершилась реставрация бывшего "Пассажа" Ратькова-Рожнова, где долгое время располагались Центральные кассы Октябрьской железной дороги. В ближайшее время в здании на набережной канала Грибоедова откроется гостиница категории четыре звезды на 160 номеров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Инвестор сохранил ключевые архитектурные элементы: исторический фасад, гранитные стены и пол в фойе, а также характерную "кипящую крышу" — решение советских архитекторов, вдохновленное работами Алвара Аалто. Помимо реконструкции здания, были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, включая ремонт у детского сада, в школе номер 169 и гимназии номер 209.

Пиотровский отметил, что такие проекты демонстрируют курс на привлечение социально ответственного бизнеса к развитию городской среды. По итогам прошлого года инвестиции в экономику Петербурга достигли рекордных 1,7 триллиона рублей.

Здание ведет историю с первой половины XIX века. В 1884 году его перестроили архитекторы Михаил Петерсон и Павел Сюзор для промышленника Владимира Ратькова-Рожнова, открыв "Пассаж", который соединял канал Грибоедова с Думской улицей. После революции помещения использовали под конторы и магазин мебели, а в 1970-х годах здание перестроили под железнодорожные кассы.

