Масштабную реконструкцию двух фонтанов в Петербурге провели за 2 месяца

Программа реконструкции городских фонтанов создана до 2024-го года.

В Петербурге завершилась масштабная реконструкция двух фонтанов ― на Лермонтовском проспекте и на площади Победы. Они начнут работать весной 2021-го года, сообщила пресс-служба Смольного.

Работы проходили в крайне сжатые сроки, с начала реконструкции прошло всего два месяца. По поручению губернатора города в 2021-м году будут обновлены еще 7 фонтанов.

Фонтан на Лермонтовском проспекте был запрошен в течение почти 30 лет. Бетонную чащу заменили на гранитную, установили художественную подсветку. Высота струи будет достигать 3,5 метров.

Фонтанный комплекс на площади Победы не работал более 10 лет. Он был передан в 2007-м году на баланс "Водоканалу Санкт-Петербурга". Теперь комплекс представляет многоструйные каскады.

Фото: vozrtd.ru