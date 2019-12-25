В Петербурге завершили реконструкцию Трамвайного парка № 7

Парк самый современный.

В Санкт-Петербурге завершилась капитальная реконструкция "Трамвайного парка № 7", расположенного в Невском районе. Как отметил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании, модернизированное историческое здание, которому почти 100 лет, обновлено без остановки работы трамвайного движения.

Реконструкция началась в 2022 году. Во время проведения работ трамваи продолжали выходить на маршруты, а пассажиры не испытывали неудобств. В результате модернизации парк стал монопарком, использующим подвижной состав "ПК Транспортные системы", произведённый на Невском заводе электротранспорта.

В парке внедрены "умные трамваи" с системой активной безопасности и помощи водителю, включая модели "Богатыри", "Витязи" и "Невский". Модернизация включала замену инженерных сетей, усиление конструкций здания, обновление кровли и полов, а также установку новой жёсткой отводной контактной сети, повышающей безопасность обслуживания техники.

Для ускорения технического обслуживания внедрён современный токарный станок с ЧПУ для ремонта трамвайных "тележек". При этом индустриальный облик здания 1931 года постройки полностью сохранён.

Сегодня парк № 7 обслуживает девять маршрутов в Центральном, Невском и Красногвардейском районах, общая протяжённость сети составляет около 120 км. Ежедневно трамваи перевозят порядка 120 тыс. пассажиров, обеспечивая безопасное и комфортное передвижение по городу.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга