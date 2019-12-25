В Петербурге полностью разработали проект капремонта Рыбацкого моста

Ремонт переправы через Славянку займет год.

В Петербурге завершилась разработка проекта капремонта Рыбацкого моста через реку Славянку. Как сообщили в пресс-службе Смольного, уже получено положительное заключение экспертизы.

Отмечается, что губернатор Александр Беглов недавно дал поручение ускорить разработку и учесть мнение местных жителей. Рыбацкое активно застраивается в последние годы, и мост данному району необходим. Согласно проекту, планируется капремонт самого моста и подходов к нему, в ходе работ увеличится грузоподъемность переправы, а тротуар расширят. Ремонт займет год, на время работ для местных жителей соорудят пешеходный мост.

Рыбацкий мост построили в 1957 году, последний ремонт переправы был 40 лет назад. 20 лет назад по мосту перестали пускать транспорт, три года назад и вовсе признали аварийным. К сегодняшнему дню железобетонные конструкции износились и нуждаются в обновлении.

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Фото: mostotrest-spb.ru