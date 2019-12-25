В Кронштадте модернизируют транспортную инфраструктуру

Город ждут масштабные изменения.

Реставрацию фортов Кронштадта включили в государственную программу Министерства культуры. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала "78", передала пресс-служба Смольного.

Летом 2020 года был открыт музейно-исторический парк "Остров фортов". Одобрение получили эскизные проекты приспособления фортов "Александр I", "Кроншлот", "Петр I" под туристические цели. Они входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Беглов отметил, что на данный момент для будущего "Острова фортов" уже найдено 80% инвестиций. Помимо восстановления памятников архитектуры также будет модернизирована транспортная инфраструктура. В планах построить новый участок Цитадельского шоссе и пешеходной набережной, реконструировать Цитадельскую дорогу и одноименный путепровод и подключить его к КАД, расширить Кронштадтское шоссе до четырех полос.

В 2020-м году в Кронштадте идет капитальный ремонт фасадов 30 домов, 22 из них являются объектами культурного наследия.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на фортах Кронштадта появятся тематические музеи.

Фото: Piter.TV