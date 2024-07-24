В Петербурге завершили капитальный ремонт участка набережной канала Грибоедова

Как изменилась набережная после масштабных работ.

В Санкт-Петербурге завершили капитальный ремонт набережной канала Грибоедова на участке между Подьяческим и Вознесенским мостами. Работы выполнило предприятие "Мостотрест", сообщили в пресс-службе организации.

Капитальный ремонт набережной канала Грибоедова в центре Петербурга завершён. Работы проводились на участке между Подьяческим и Вознесенским мостами. В ходе ремонта старую бутовую кладку заменили на железобетонную подпорную стенку, сохранив исторический облик объекта.

Все гранитные элементы облицовки были отреставрированы и возвращены на прежние места. Специалисты восстановили 460 кв. м облицовки, 18 секций металлических ограждений и 17 гранитных тумб. На проезжей части уложено свыше 1000 кв. м нового асфальта, а тротуары обновлены на площади 230 кв. м.

По данным СМИ, вдоль набережной высадили 20 лип. У Подьяческого моста оборудовали зону с пониженными бордюрами для удобства маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что свыше 100 км дорог отремонтировали в Ленобласти с января.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"