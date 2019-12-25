Петербургские абитуриенты с нетерпением дождались завершения процедуры подачи оригиналов аттестатов в вузы Северной столицы.

В четверг, 3 августа, в Петербурге закончилась приемная кампания в вузы. Этот этап был успешно завершен, и теперь остается ждать окончательного решения от учебных заведений. Об этом пишет Фонтанка.

В этом году, более 29,5 тысячи человек могут рассчитывать на бюджетное обучение в вузах города на Неве. Это значительное число абитуриентов, что подчеркивает высокую конкуренцию за места на бюджетных основаниях.

Особый интерес вызывает тот факт, что в прошлом году подачу согласий на зачисление через сайты вузов была отменена. Возможно, это решение способствовало большему количеству личных визитов абитуриентов в вузы или использованию портала "Госуслуги" для направления необходимых документов.

Теперь, после завершения подачи оригиналов аттестатов, ожидается, что приказы о зачислении будут вынесены в течение следующей недели. Для многих абитуриентов это станет решающим моментом, определяющим будущее образование и карьерные перспективы.

Ранее сообщалось, что Смольный одобрил эскиз памятника Уварову у здания СПбГУ.

Фото: Piter.TV