Завершена реставрация интерьеров Юсуповского дворца

На следующий год запланирована реставрация интерьеров личных комнат княгини Юсуповой.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что петербургские реставраторы завершили реставрацию интерьеров Юсуповского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Отмечается, что реставраторы провели работы над спальней Ирины Юсуповой, комнатой для драгоценностей, бассейном Феликса Юсупова, буфетом при театре, над будуаром с серебряным альковом и Садовым павильоном.

В 2020 году специалисты займутся интерьерами личных комнат княгини Юсуповой.

Ранее мы сообщали о том, что особняк Бракгаузен на набережной Лейтенанта Шмидта стал региональным памятником.

Фото:kgiop.gov.spb.ru