Завершена реставрация интерьеров Юсуповского дворца

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что петербургские реставраторы завершили реставрацию интерьеров Юсуповского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.
Отмечается, что реставраторы провели работы над спальней Ирины Юсуповой, комнатой для драгоценностей, бассейном Феликса Юсупова, буфетом при театре, над будуаром с серебряным альковом и Садовым павильоном.
В 2020 году специалисты займутся интерьерами личных комнат княгини Юсуповой.
Ранее мы сообщали о том, что особняк Бракгаузен на набережной Лейтенанта Шмидта стал региональным памятником.
Фото:kgiop.gov.spb.ru
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