Особняк Бракгаузен на набережной Лейтенанта Шмидта стал региональным памятником

Двухэтажный дом в стиле классицизма построили в XVIII веке.

Петербургский комитет по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) включил особняк Бракгаузен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе КГИОП.

Двухэтажный особняк в дома №3 на набережной Лейтенанта Шмидта выполнен в формах классицизма и является образцом жилой застройки XIX века "для именитых". В здании сохранилась анфиладная планировка, элементы отделки интерьеров, а также исторические лестницы. Утраченными оказались некоторые дверные и оконные проемы и историческая отделка. Исследователи предположили, что здание построили 1720-е годы.

На протяжении первой половины XVIII века особняк принадлежал сыну учителя Петра I Конону Зотову. После в разное время владельцами были жена ревельского купца 3-й гильдии Карла Флуга, архитектор Викентий Беретти, перестроивший для своей жены это здание. Затем в особняке поселился американский посол Дж. Бьюкенен – будущий 15-й президент США, после – вдова действительного тайного советника Василия Марченко Мария. Очередная перестройка коснулась дома в конце XIX века, когда домом завладел коммерсант Людвиг Эстеррейх. Изменился фасад и интерьеры, была устроена парадная лестница и корпус по переулку.

В 20-х годах XX века здание переименовали в Школу подводного плавания, потом в Ленинградскую Транспортную контору Госпароходства. Потом особняк стал жилым домом и был расселен в 2000-х годах.

В настоящее время дом в частной собственности и не эксплуатируется. Пользователь разрабатывает проект по реставрационной работе особняка.

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Фото: пресс-служба КГИОП