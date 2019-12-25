Дача Фандорина под Зеленогорском разрушается. За нее борются краеведы и писатель Акунин

По информации, полученной Piter.TV от КГИОП, нынешний владелец дачи - детский санаторий "Чайка". Он должен был провести ремонт исторического здания еще год назад, но до сих пор этого не сделал. Краеведы же предложили отреставрировать дом и сделать в нем музей Фандорина.

Дача почетного правоведа Лудольфа фон Дорна, расположенная в поселке Ушково (Приморское шоссе, д. 611, лит. А), недавно вызвала повышенный интерес как местных краеведов, так и фанатов творчества писателя Бориса Акунина. Постройку прозвали "дачой Фандорина", в честь одноименного персонажа акунинских детективов.

С 2016 года постройка, выполненная в стиле ложного фахверка, признана объектом культурного наследия регионального значения. Однако сейчас у здания выбиты стекла, фасады безобразны, а сам дом переполнен мусором.

Почитатели творчества Акунина еще несколько лет назад нашли связь между родом фон-Дорнов и вымышленным героем-детективом Фандорином.

Местный краевед Александр Браво расширил историю и опубликовал историческую информацию о роде Дорнов, предложив тем самым поклонникам творчества Акунина принять участие в дальнейшей судьбе дачи.

Еще два или три года назад, как бы в шутку, мы предложили: а почему бы в этой даче не организовать музей Фандорина. Мне кажется, что единственный способ спасти старую постройку - найти ей нового хозяина и новую функцию. Отремонтировать, а потом оставить ее опять разрушаться - в этом нет никакого смысла. Александр Браво, краевед, редактор портала Terijoki.spb



К удивлению краеведа, сам Борис Акунин позитивно откликнулся на это сообщение в своем Facebook.





После Великой Отечественной войны дачу приписали к местному санаторию "Чайка", приспособив внутренние комнаты под общежития для сотрудников. Детский оздоровительный лагерь до сих пор является официальным владельцем культурного объекта. Однако, по словам местных жителей, здание необитаемо с 2007 года.

Piter.TV отправил официальный запрос в КГИОП с просьбой прокомментировать ситуацию. По информации, полученной от ведомства, нынешний владелец (детский санаторий "Чайка") должен был провести ремонтные работы еще до 16 января этого года.

"Мероприятием КГИОП по систематическому наблюдению установлено, что работы по ремонту и реставрации не выполнены, какая-либо документация на рассмотрение в КГИОП не поступала, задание КГИОП не выдавал. В настоящее время КГИОП предпринимает действия, направленные на понуждение пользователя выполнить работы по сохранению объекта" отмечается в документе

Ранее мы сообщали, что администрация Василеостровского района подтвердила факт укладки плитки у метро "Приморская" на частной территории.

Видео и второе фото: Piter.TV