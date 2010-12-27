Администрация Василеостровского района подтвердила, что часть плитки у метро "Приморская" уложили на частной территории

Почему их цифры площади мощения не сошлись с цифрами общественников – из текста ответа на запрос редакции Piter.TV так и не ясно. Тем временем в комитете государственного финансового контроля активистам сообщили, что по факту нестыковки цифр при укладке плитки проводится прокурорская проверка.

Эпопея со свежеуложенной плиткой у метро "Приморская" продолжается. Редакция Piter.TV получила от администрации Василеостровского района ответ на официальный запрос, где мы просили чиновников ответить на три вопроса: правда ли, что плитка якобы частично размещена на территории ЗАО "Ренесссанс", входит ли эта цифра в общую озвученную площадь ремонта и почему эти цифры не совпали с данными общественников движения "Сделай район лучше".

В администрации отметили, что работы у метро "Приморская" будут проводиться в два этапа, а "целью проекта благоустройства является устройство зоны асфальтового покрытия и покрытия из мощения на внутриквартальной территории на площади более 4000 м. кв.".



Контракт на выполнение работ был заключен в июне этого года. Осенью чиновники признали, что работы были выполнены некачественно. В ноябре "Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт‑Петербурга" выявила просадки и дефекты в плиточного мощения, выполненные в ходе реализации первого этапа, в связи с чем, в адрес ООО "Турбоэнергоремонт" направили требование об устранении дефектов.





Что касается части участка мощения, зашедшего на территорию ЗАО "Ренессанс", в администрации подтвердили сам факт. По их словам, компания заключила с подрядчиком прямой контакт и сама оплатила работы.

"Все работы выполнялись на территории города, что подтверждается топогеодезической съемкой. Собственником участка, было принято решение о заключении с подрядными организациями прямых договоров на благоустройство Участка в местах непосредственного прилегания Участка к земельным участкам, на которых выполнялись работы. Говорить о частно-инвестиционном партнерстве не представляется возможным, т.к. работы выполнялись хозяйствующими субъектами на своей территории".

Точного ответа на третий вопрос редакции, почему эти цифры не совпали с данными общественников движения "Сделай район лучше", в администрации не дали, а лишь отметили, что "работы производились с привлечением специализированной фирмы имеющую лицензию на выполнение геодезических работ, с применением специального геодезического оборудования"" Таким образом намекнув, что ошибок в подсчетах быть не может.

Одновременно с этим, активистам пришел ответ на запрос из комитета государственного финансового контроля. В ведомстве отметили, что учли информацию для включения "в соответствующие предметам финансового контроля разделы Плана работы комитета… с учетом риск-ориентированного подхода". А также сообщили, что прокуратурой Василеостровского района проводится проверка по фактам, которые активисты указывали в своем обращении.





Ранее общественники рассказали Piter.TV, что часть работ по благоустройству территории у станции метро "Приморская" была проведена на частной территории. Они же сначала не досчитались на этом месте порядка 300 кв.м. тротуарной плитки.



Фото: Piter.TV