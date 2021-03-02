В Петербурге завершат навигацию для маломерных судов с 5 ноября

Нева закрывается для прогулок и рыбалки.

С 5 ноября в Санкт-Петербурге будет официально закрыта навигация для маломерных судов. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте Смольного и проходит антикоррупционную экспертизу.

После вступления документа в силу движение малых судов по акватории Невы и её притокам будет запрещено. Исключение сделают для судов, задействованных в обеспечении безопасности судоходства, аварийно-спасательных, природоохранных и правоохранительных мероприятиях, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и обслуживании городского имущества.

Кроме того, работать смогут маломерные рыбопромысловые суда. Решение принято в связи с окончанием сезона навигации и ухудшением погодных условий, влияющих на безопасность передвижения по водным объектам города.

Фото: freepik (wirestock)