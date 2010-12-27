В Петербурге завели дело после стрельбы на автобусной остановке

Появились новые подробности инцидента на Вавиловых.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на автобусной остановке. Инцидент произошел у 19 дома по улице Вавиловых. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону. В результате происшествия злоумышленник нанес вред здоровью местного жителя. Самому нарушителю удалось скрыться с места преступления. Его разыскивают.

Напомним, что конфликт разгорелся еще в общественном транспорте. У мужчины не оказалось денег, чтобы заплатить за проезд в 176 автобусе. Одного из пассажиров не устроила такая ситуация. безбилетник вышел на своей остановке, чтобы пойти на работу. Стрелок вышел следом за ним. В результате он выстрелил в шею 18-летнему юноше из травматического пистолета. Позже оказалось, что пострадавший работает санитаром в Елизаветинской больнице. Сейчас он госпитализирован. По неуточненным сведениям, он находится в коме, в тяжелом состоянии. Однако "РИА Новости" написали о том, что юноша отделался легкими травмами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге буйный водитель устроил на дороге драку со стрельбой.

Фото: Piter.tv

