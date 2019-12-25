В Петербурге компания фиктивно поставила на учет более 3,4 тысяч мигрантов

Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении компании, которая фиктивно поставила на миграционный учет более 3,4 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Адмиралтейского района выяснила, что компания "Позитив Групп" на учет мигрантов поставила, однако жилье им не предоставляла. Возбуждено дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Ранее на видео попал побег мигрантов со стройки во время рейда полиции на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv