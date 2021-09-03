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На видео попал побег мигрантов со стройки во время рейда полиции на Васильевском острове

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Полиция устроила очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов.

На видео попал побег мигрантов со стройки во время рейда полиции на Васильевском острове. Видео появилось 3 сентября в социальных сетях. 

Полиция Петербурга устроила очередной рейд на Васильевском острове. Однако рабочие стройки вовсе были не рады появлению правоохранителей – некоторые из них вовсе решили убежать с рабочего места. 

Массовый побег мигрантов со стройки во время очередного рейда полиции на намыве Васильевского острова. 

автор видео

Последний рейд на этой же стройплощадке прошел в конце июля. Тогда тоже многие рабочие отказались от встречи с полицией и решили сбежать. 

Ранее мы писали, что после рейда в Мурино в полицию доставили более 100 мигрантов.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: васильевский остров, мигранты, рейд
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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