Полиция устроила очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов.

На видео попал побег мигрантов со стройки во время рейда полиции на Васильевском острове. Видео появилось 3 сентября в социальных сетях.

Полиция Петербурга устроила очередной рейд на Васильевском острове. Однако рабочие стройки вовсе были не рады появлению правоохранителей – некоторые из них вовсе решили убежать с рабочего места.

Массовый побег мигрантов со стройки во время очередного рейда полиции на намыве Васильевского острова. автор видео

Последний рейд на этой же стройплощадке прошел в конце июля. Тогда тоже многие рабочие отказались от встречи с полицией и решили сбежать.

Ранее мы писали, что после рейда в Мурино в полицию доставили более 100 мигрантов.

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