Наблюдается падение спроса.

В Петербурге застройщики перестали покупать участки под жилые дома. Об этом рассказали в инвестиционной компании Rusland SP. За 2019 год фирмы приобрели на 55 процентов меньше земли для строительства комплексов. Ситуация объясняется ажиотажным 2018 годом, когда девелоперы стремились купить землю до ужесточения законодательства. На торможении также сказываются новые взаимоотношения между банками и застройщиками.

В общей сложности в прошлом году девелоперы приобрели под строительство 29,25 га против 64,55 га территории в 2018 году. Общая сумма контрактов уменьшилась на 51%. Она достигла 8,3 млрд рублей против 16,9 млрд.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вячеслав Макаров хочет противостоять строительству на Петровской косе.

Фото: Piter.tv

