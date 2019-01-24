Камышницы входят в Красную книгу Петербурга, в городе всего 15-20 таких особей.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге застенчивую камышницу отпустили на волю. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на биолога Павла Глазкова.

Напомним, что ранее петербуржцы сообщили в соцсетях, что в центре города в углу дома сидит краснокнижная птица. Изначально пернатую приняли за погоныша. Однако как оказалось, это камышница.

Специалист по местной фауне забрал птицу с Большой Конюшенной улицы в ту же ночь. После Глазков выпустил её на волю. По его словам, камышница стразу расправила крылья и улетела.

Камышницы входят в Красную книгу Петербурга, в городе всего 15-20 таких особей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на этой неделе похолодает до плюс 11 градусов.

Фото: Павел Глазков