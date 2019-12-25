В Петербурге горожане заметили краснокнижного зимородка

В Северной столице удалось заснять краснокнижного зимородка. Фотографиями местные жители поделились в группе "Природа и животные | СПб и Ленинградская область" в соцсети "ВКонтакте".
Вчера выпал снег, а сегодня растаял. От отсутствия снега и солнца окружающий мир погрузился в царство тени. Глаз не улавливает ярких красок. Но самая длинная ночь уже миновала и день начал расти. Прилетел зимородок и напомнил мне об этом.
горожане.
Напомним, что эта птица включена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.
Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье погоду в Петербурге определит гребень высокого атмосферного давления.
Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область/вк
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