В Петербурге горожане заметили краснокнижного зимородка

Зимородок включен в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.

В Северной столице удалось заснять краснокнижного зимородка. Фотографиями местные жители поделились в группе "Природа и животные | СПб и Ленинградская область" в соцсети "ВКонтакте".

Вчера выпал снег, а сегодня растаял. От отсутствия снега и солнца окружающий мир погрузился в царство тени. Глаз не улавливает ярких красок. Но самая длинная ночь уже миновала и день начал расти. Прилетел зимородок и напомнил мне об этом. горожане.

Напомним, что эта птица включена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье погоду в Петербурге определит гребень высокого атмосферного давления.

Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область/вк