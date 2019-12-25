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В Петербурге горожане заметили краснокнижного зимородка
Сегодня, 13:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге горожане заметили краснокнижного зимородка

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Зимородок включен в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.

В Северной столице удалось заснять краснокнижного зимородка. Фотографиями местные жители поделились в группе "Природа и животные | СПб и Ленинградская область" в соцсети "ВКонтакте".

Вчера выпал снег, а сегодня растаял. От отсутствия снега и солнца окружающий мир погрузился в царство тени. Глаз не улавливает ярких красок. Но самая длинная ночь уже миновала и день начал расти. Прилетел зимородок и напомнил мне об этом.

горожане.

Напомним, что эта птица включена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье погоду в Петербурге определит гребень высокого атмосферного давления.

Фото: Природа и животные | СПб и Ленинградская область/вк

Теги: зимородок, погода, птицы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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