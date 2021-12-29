В Петербурге заседание об отмене QR-кодов перенесли на 28 января

По словам Ситова, оперштаб перенесли на 28 января. Ситуация сложная, но контролируемая.

Во вторник, 25 января, в Петербурге перенесли совещание, на котором планировали обсудить отмену QR-кодов в общественных местах. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам Ситова, оперштаб перенесли на 28 января. Ситуация сложная, но контролируемая.

Отметим, что сначала планировали обсудить отмену QR-кодов 20 январе, потом перенесли на 26 января.

Ранее в Петербурге горсуд заново рассмотрит дело о QR-кодах из-за новых истцов. В ходе сегодняшнего заседания стороны готовились приступить к прениям, однако теперь суду потребуется дополнительное время на рассмотрение новых документов и их присоединение к материалам дела.

Фото: pexels

