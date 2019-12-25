В Петербурге зарегистрировано порядка 102 тыс. безработных

Больше половины из них получают пособия.

На данный момент в Северной столице официально зарегистрировано около 102 тысяч безработных, сообщил председатель петербургского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

По его словам, из этого числа более 60 тысяч людей не получают пособия по безработице, и они не работали до 1 марта. Он отметил, что каждый день в Петербурге на работу устраиваются до 800 человек, а на учет встают по 200-300 горожан. К уровню снижения безработицы чиновник отнесся сдержанно, но с оптимизмом, потому как забывать "о коварстве пандемии коронавируса" не стоит.

Мы впервые за последние лет 20 вынули из тени значительное количество людей – до 100 тысяч в общей сложности процитировал слова Чернейко "Интерфакс".

Ранее мы писали, что центр занятости Петербурга сообщил о росте числа вакансий на рынке труда.

Фото: Piter.TV