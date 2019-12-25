В Петербурге зарегистрированы случаи гриппа "ниже эпидемического порога"

Текущую ситуацию с заболеваемостью прокомментировали в Смольном.

Стало известно, что в Петербурге зарегистрированы случаи заболевания гриппом. Об этом журналистам 8 октября рассказал замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Отмечается, что заболеваемость – ниже эпидемического порога, количество случаев – до сотни. В городе замечены единичные случаи, когда пациенты одновременно заболевали коронавирусом и другим ОРВИ – "один или два случая". Допускается, что "положительный" коронавирус по тестам может быть ошибочным результатом.

Ранее мы сообщали о том, что коронавирусные стационары в Петербурге принимают в среднем по 380 пациентов каждый день. 223 пациента находятся на ИВЛ – 5% от всего коечного фонда.

Фото: Piter.tv