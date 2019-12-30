На полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий

Инцидент произошел в мае 2019 года.

Два правоохранителя обвиняются в превышении должностных полномочий. Колпинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Алексея Заброды и Евгения Аунинга, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 января.

По версии обвинения, Заброда не менее четырех раз ударил гражданина резиновой дубинкой по ягодицам, а Аунинг совершил удары руками по спине не менее двух раз. При этом пострадавший лежал на полу и находился в наручниках.

На данный момент уголовное дело не приняли к производству.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором сотрудник ГИБДД повесил на бампер георгиевскую ленточку.

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