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На полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий
Сегодня, 22:25
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nadezhda_sib

На полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий

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Инцидент произошел в мае 2019 года.

Два правоохранителя обвиняются в превышении должностных полномочий. Колпинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Алексея Заброды и Евгения Аунинга, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 января. 

По версии обвинения, Заброда не менее четырех раз ударил гражданина резиновой дубинкой по ягодицам, а Аунинг совершил удары руками по спине не менее двух раз. При этом пострадавший лежал на полу и находился в наручниках. 

На данный момент уголовное дело не приняли к производству. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором сотрудник ГИБДД повесил на бампер георгиевскую ленточку

Фото: pixabay.com 

Теги: полицейские, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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