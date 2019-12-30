Видео: сотрудник ГИБДД повесил на бампер георгиевскую ленточку

Действия представителя закона возмутили прохожего.

Пользователь Сети опубликовал видео, на котором он запечатлел конфликт с сотрудником ГИБДД. Мужчина обратил внимание на то, что государственные номера правоохранителя были украшены георгиевской лентой.

Как утверждает очевидец, видео было снято 7 июля на улице Профессора Попова в Петербурге. В ответ на возмущения прохожего по поводу использования ленточки, сотрудник ГИБДД ответил, что выставил машину на продажу. Также с правоохранителем был человек, который представился "гражданским" и отказался давать какие-либо объяснения.

В конце видео мужчина в форме все-таки убрал ленту в салон авто.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на пьяного водителя составили 20 протоколов после погони с полицией.

Видео: V Sm / YouTube