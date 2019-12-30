На пьяного водителя составили 20 протоколов после погони с полицией

Автолюбителя не остановила даже попутная авария, в которой он оказался виновником.

Утром 21 января сотрудники ДПС попытались остановить на улице Веденеева нарушивший ПДД "Шевроле". Водитель, однако, увеличил скорость и поехал прочь, полиция пустилась вслед за ним в погоню. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

В ходе преследования автолюбитель множество раз нарушал ПДД, а на Тихорецком проспекте столкнулся с "Хендаем", за рулем которого была 55-летняя женщина. Авария не задержала нарушителя надолго, мужчина снова попытался скрыться от ДПС. Спустя 15 минут машину остановили в начале Гражданского проспекта. Водителем оказался 60-летний нетрезвый мужчина.

На пьяного автолюбителя составили 20 административных протоколов по пяти правонарушениям. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности еще и за игнорирование требований полицейских.

Тем временем, похожая погоня не дала уйти рецидивисту без прав.

Фото: Piter.TV