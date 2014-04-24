В Петербурге зарегистрировали 39 новых летальных случаев среди ковидных пациентов

В Ленобласти скончался еще один пациент, болевший коронавирусом.

В городе на Неве из жизни ушли еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе 11 сентября.

Всего в Петербурге скончались около 21 тыс. горожан, переносивших болезнь. Тем временем в Ленобласти за минувшие сутки погиб еще один пациент с коронавирусом. За все время пандемии в регионе умерли более 2,4 тыс. жителей.

В России за 10 сентября болезнь унесла 796 жизней. За весь период пандемии скончались 192 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 1,6 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом.

Фото: Piter.tv