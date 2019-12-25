Проект рассчитан на один год.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что в Петербурге заработала горячая линия по вопросам туберкулеза. Проект реализуется на базе программы "Социальный навигатор: в помощь НКО и специалистам, оказывающим услуги наркозависимым людям с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом".

Петербуржцы смогут получить по телефону всю информацию об алгоритме госпитализации в противотуберкулезные стационары, прохождения флюорографии и документах, которые необходимы для лечения.

Горожане могут обратиться по номеру 142-88-96. Проект продлится один год.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 234 новых случаев коронавируса.

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