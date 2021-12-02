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У автомобилистов появилась возможность оплачивать парковку с помощью Telegram
Сегодня, 10:16
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У автомобилистов появилась возможность оплачивать парковку с помощью Telegram

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Оплата будет производиться без комиссии.

Оплатить парковочное место теперь можно и через Telegram. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту. 

Для этого нужно ввести наименование @MyParking_bot или парковки Санкт-Петербурга, затем запустить бота командой "Старт", прописать тип ТС, ГРЗ и номер телефона. Отмечается, что комиссию за оплату не будут взимать. 

После оплаты парковки вы получите сообщение о проведенной операции с указанием время размещения машины. За 10 минут до окончания парковочной сессии также придет уведомление. 

Напомним, что с 1 марта оформлением льготных парковочных мест занимается комитет по транспорту. 

Фото: Piter.tv

Теги: парковочное место, чат-бот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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