С 1 марта оформлением льготных парковочных разрешений займется Комтранс Петербурга

С 1 марта Комтранс является оператором доходной части по платежам от жителей и по платежам за абонементы.

В Петербурге с 1 марта услуги по оформлению льготных парковочных разрешений будут предоставляться комитетом по транспорту. В связи с этим при оформлении льготного разрешения жителя, необходимо использовать новые реквизиты.

Также петербуржцев попросили обратить внимание на срок действия парковочного разрешения: он кратен сумме платежа, но не может превышать трех лет. При внесении 1800 рублей срок действия документа составит год, 3600 рублей – два года, 5400 рублей – три года.

С 1 марта Комтранс является оператором доходной части по платежам от жителей и по платежам за абонементы.

Ранее стало известно, что платная парковка появится в Калининском и Выборгском районах Петербурга.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха