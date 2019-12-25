Платная парковка появится Калининском и Выборгском районах Петербурга

В следующем году будет организовано 7,5 тыс. машинно-мест.

Стало известно, что зона платной парковки распространится на Калининский и Выборгский районы Петербурга. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Известно, что они могут появиться в следующем году. Так будет организовано 7,5 тыс. машинно-мест. Как рассказал Поляков, в частях северных регионов платные парковки в тех частях, которые ближе всего к центру.

Напомним, что в этом году планируется запустить 27 тыс. платных машино-мест на оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском, затем — еще 31 тыс. в Василеостровском и Петроградском.

Фото: Piter.tv

