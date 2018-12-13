В Петербурге заработал колл-центр поддержки туристов

В Петербурге чиновники запустили для туристов специальный колл-центр, который поможет путешественникам разобраться в возникающих вопросах. О создании информационной телефонной поддержки рассказала пресс-служба Комитета по развитию туризма.
Отметим, что звонки будут приниматься ежедневно с 9 утра до 21 часа. Операторы смогут общаться на русском, английском и испанском языках. В службе можно будет получить сведения об экскурсионном обслуживании, данные по оформлению виз для въезда в страну, графике работы культурных учреждений и общественного транспорта, стоимость билетов, медицинских услуг и т.д.
Колл-центр проработает до первого декабря включительно.
Ранее Piter.tv писал о том, что Минтруд расширяет список сельскохозяйственных профессий для надбавки к пенсии.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )