Минтруд расширяет список сельскохозяйственных профессий для надбавки к пенсии

растениеводы, рыболовы и животноводы получат надбавку к пенсии в 25 процентов.

В Минтруда предложили расширить список профессий с 25-ой надбавкой к пенсии. Инициатива коснется сельскохозяйственных специальностей. Среди них - растениеводы, рыболовы и животноводы.

В списке есть должности, связанные с ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственной техники и охраной производственных объектов. Надбавку получат кладовщики, сторожа, подсобные работники, молотобоец, кочегар и другие профессионалы. Не обойдут стороной и руководителей. Рассматривается возможность увеличения пенсий для инженеров-техников, заведующих гаражами и складами.

Отметим, что инициатива исполняется в рамках выполнения приказа премьер-министра Дмитрия Медведева. Постановление опубликовано на официальном портале правительства. Чиновники рассчитывают, что положения проекта распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что пенсионный фонд РФ выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv