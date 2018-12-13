Пенсионный фонд РФ выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 10 тысяч рублей

Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 46 млн. рублей.

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, вдовы ветеранов и "дети войны" Ленинградской области получат региональные выплаты в честь Дня Победы.

Таким образом, регион существенно расширил круг получателей "праздничных" выплат: согласно указу Президента РФ, к 9 мая Пенсионный фонд РФ выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплату в размере 10 тыс. рублей.

День Победы — священный праздник для всего российского народа. В те годы Победу ковали и ждали не только те, кто проливал кровь на поле брани, но и все, кто трудился в тылу, ждал освобождения в лагерях. Поэтому мы решили выделить дополнительные средства и для них. подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Выплаты перечисляются в беззаявительном порядке на счет в банке. Также их можно получить в почтовом отделении, куда льготнику приходят пенсии и социальные пособия. В целом дополнительные средства получат 17 тысяч ленинградцев. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 46 млн. рублей.

Ранее Александр Дрозденко учредил денежную выплату в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей была выплачена гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" либо знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Информацию о перечислении выплаты отдельным категориям граждан можно получить в филиалах Центра социальной защиты населения по месту жительства или по телефонам: 8(812)679-01-05, 8(813)703-88-33, 8(812)611-46-13.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти